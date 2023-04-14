У Twitter передплатники Blue можуть писати твіти завдовжки до 10 тисяч символів

У Twitter зʼявилася нова функція для передплатників Blue — відтепер вони зможуть писати твіти завдовжки до 10 тисяч символів.
До того ж власники проплаченої синьої галочки отримали можливість форматувати текст: робити шрифт жирним чи курсивним.
Компанія Twitter на чолі з Ілоном Маском вводить функцію довгих текстів після запровадження інструментів монетизації на платформі.
- 13 квітня Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм передплатникам підписку на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео.
- Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія зникне 20 квітня. Позначки верифікованих акаунтів залишаться лише у користувачів, які заплатили за це.
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію передплати, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його передплатники мають пріоритет у пошуку, згадках і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.