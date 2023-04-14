У Twitter передплатники Blue можуть писати твіти завдовжки до 10 тисяч символів

У Twitter зʼявилася нова функція для передплатників Blue — відтепер вони зможуть писати твіти завдовжки до 10 тисяч символів.

До того ж власники проплаченої синьої галочки отримали можливість форматувати текст: робити шрифт жирним чи курсивним.

Компанія Twitter на чолі з Ілоном Маском вводить функцію довгих текстів після запровадження інструментів монетизації на платформі.