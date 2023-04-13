Україна отримає від Японії $3,5 млрд протягом року

Уряд Японії планує виділити для України $3,5 мільярда прямої бюджетної підтримки впродовж 2023 року. Гроші підуть на соціальні та гуманітарні видатки.

Про це заявив японський міністр фінансів Судзукі Сунічі на зустрічі з українським колегою Сергієм Марченком, передає урядовий портал.

Представники Мінфіну Японії додали, що також підтримуватимуть відбудову України, наприклад, через потенційні спільні проєкти з Японським агентством міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA).

За інформацією українського Мінфіну, Японія від початку повномасштабної російсько-української війни надала Україні $581 мільйон пільгового фінансування.