Японія виділить $400 мільйонів для відновлення інфраструктури України

Японський уряд надасть Україні грантову допомогу на суму $400 мільйонів у межах Програми екстреного відновлення «Фаза 2» та ще $70 мільйонів через механізм Програми розвитку ООН.

Про це пишуть пресслужби Мінвідновлення України та Міністерства закордонних справ Японії.

Гроші з Програми екстреного відновлення підуть на обладнання й послуги для відбудови критичної інфраструктури, розмінування, відновлення сільського господарства та зміцнення демократії.

Кошти від програми ООН спрямують саме на енергетичну інфраструктуру, що постраждала від обстрілів російських окупантів.

Рішення про грантову угоду з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) укладуть найближчим часом. Документи вже підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.