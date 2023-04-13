Євросоюз ввів санкції проти «ПВК Вагнера» та медіа Пригожина

Європейський Союз запровадив санкції проти «ПВК Вагнера» та проти медіа «РИА Фан», яке належить Євгенію Пригожину.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

Видання «РИА Фан» входить до медіагрупи «Патріот», головою наглядової ради якої є Євген Пригожин. Воно займається російською пропагандою, підтримує дії Кремля та поширює дезінформацію про війну в Україні.

Крім цього, видання публікує матеріали, які посягають на територіальну цілісність та суверенітет України.