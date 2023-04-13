Дві українки потрапили до переліку 100 найвпливовіших людей світу за версію TIME

Перша леді України Олена Зеленська та українська юристка-правозахисниця Олександра Матвійчук увійшли до списку сотні найвпливовіших людей року за версією журналу Time. Діяльність обидвох відзначили в категорії «Лідери».

Про Олену Зеленську для Time відгукнулася перша леді США Джилл Байден, називаючи її захисницею, гордістю нації і маяком надії для людей, яких вона любить.

Заслуги правозахисниці Олександри Матвійчук описала демократка, колишня сенатор і держсекретар США Гілларі Клінтон. Вона пише, що Олександра «присвятила своє життя захисту демократії», а минулого року отримала Нобелівську премію миру.

Також до списку найвпливовіших увійшли президент США Джо Байден, король Великої Британії Чарльз, супермодель Белла Хадід, американський журналіст, якому росія закидає шпигунство, Еван Гершкович, канцлер Німеччини Олаф Шольц, футболіст Ліонель Мессі, мільярдер Ілон Маск, співачка Бейонсе та інші.