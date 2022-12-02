Українська правозахисниця Олександра Матвійчук потрапила у список 25 найвпливовіших жінок світу

Керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук потрапила у список 25 найвпливовіших жінок світу за рейтингом британського видання Financial Times. Вплив її діяльності на суспільство відзначили в категорії «Лідери».

«Замість квітів від місцевих жителів росія зіткнулася із сильною, волелюбною нацією, яка не хотіла здаватися. У відповідь російські війська вчиняють жорстоку фізичну та психологічну війну: бомбардування, зґвалтування, тортури та депортації. 39-річна юристка та правозахисниця Олександра Матвійчук віддано документує докази воєнних злочинів в Україні через Центр громадянських свобод, який вона очолює», — пише видання.

До списку також потрапили віцепрезидент Колумбії Франція Олена Маркес Міна, премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін, міністр клімату Пакистану Шеррі Рехман, тенісистка Серена Вільямс, Меган Маркл (герцогиня Сассекська), виконавчий директор Saint Laurent Франческа. Усі вони зараз борються за свободу у своїх країнах.