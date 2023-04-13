Північна Корея запустила новий тип балістичної ракети — Японія оголошувала тривогу

Північна Корея 13 квітня запустила новий тип балістичної ракети великої дальності, через що Японія закликала мешканців півночі негайно перейти в укриття.

Про це пише Reuters.

Про новизну ракети розповів військовий чиновник із Південної Кореї. За його словами, це нова зброя, яка працює на твердому паливі та летить на 1 000 кілометрів. У четвер вона досягла висоти 6 000 кілометрів — це рекорд після деяких рекордних випробувань КНДР, що провели минулого року.

Південнокорейський військовий чиновник оцінює цей тип зброї як балістичну ракету середньої або міжконтинентальної дальності, тоді як у США їй приписують велику дальність.

Через такі дії Північної Кореї її південна сусідка привела армію у стан підвищеної готовності. Японія ненадовго оголошувала тривогу у префектурі Хоккайдо, що на півночі країни, її скасували, коли загроза не підтвердилася. Пізніше Японія скликала засідання Ради національної безпеки.

Південна Корея, США та Японія рішуче засудили загрози регіональному миру з боку КНДР.