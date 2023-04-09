КНДР почала ігнорувати лінію звʼязку з Південною Кореєю. Три дні поспіль там не відповідають на дзвінки

Північна Корея третій день поспіль не відповідає на звичайний ранковий дзвінок з Південної Кореї по військовій гарячій лінії. Причини такого кроку з боку Пхеньяну досі невідомі.

Про це пише Yonhap.

Коли телефонну лінію запускали, передбачалося, що обидві Кореї будуть зідзвонюватися двічі на день — уранці та у другій половині дня. Але КНДР з пʼятниці припинила відповідати на дзвінки.

У неділю вранці представники Південної Кореї знову зателефонували по гарячій лінії, але не отримали відповіді. Зазвичай, у вихідні сторони не телефонують одна одній.