Витік документів Пентагону: Війна рф проти України триватиме до 2024 року, жодна сторона не переможе

Війна росії проти України триватиме до 2024 року, при цьому обидві сторони відмовляться від переговорів і ніхто не переможе.

Про це пише The Washington Post із посиланням на оцінки американської розвідки після витоку документів Пентагону.

У злитих документах є висновок, що навіть якщо Україна відвоює «значну» кількість території та завдасть «неприйнятних втрат російським силам» (на думку розвідки США, такий варіант є малоймовірним), це не призведе до мирних переговорів.

«Переговори щодо припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіма розглянутими сценаріями», — йдеться в документі.

Документ також аналізує, як українські та російські військові лідери відповідатимуть на виклики на полі бою, і передбачає, що протягом цього року обидві сторони досягнуть лише «незначних» територіальних здобутків.

Такий глухий кут, коли жодна сторона не досягає остаточної переваги, описується в документі як «найбільш ймовірний сценарій».

Деякі американські чиновники занепокоєні, що Україна також посилить удари по території росії. Вони побоюються, що такі атаки можуть змусити путіна піти на ескалацію або стати приводом для Китаю надати росії летальне озброєння.

Така безвихідь може змусити Москву задіяти резерви через зменшення бойової потужності, йдеться в документі. Кремль також може прискорити «інтеграцію» окупованих територій до рф. Водночас, за оцінками американських розвідників, використання ядерної зброї росією залишається малоймовірним.