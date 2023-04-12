Міністр оборони Резніков: Злиті документи Пентагону є сумішшю «правди та неправди», але вони вже не актуальні

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що секретні документи Пентагону, які зʼявилися в інтернеті, — це суміш правди та неправди.
Про це пише Sky News.
За його словами, навіть та правдива інформація, яка містилася в документах, все одно вже втратила актуальність.
Резніков вважає, що витік документів став інформаційною операцією, спрямованою на користь росії та її союзників.
- 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії. Опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Але фото графіків поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.
- 7 квітня стало відомо, що в мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.
- 9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах, де спілкувалися фанати відеоігор.
- 10 квітня в Пентагоні підтвердили, що через витік документів публічною стала «дуже чутлива, секретна» інформація.