Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза ІІІ, але без Меган Маркл

Принц Гаррі приїде на коронацію короля Чарльза III, але без Меган Маркл. Про це 12 квітня заявив Букінгемський палац, цитує BBC.
Коронація відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві, на ній буде понад дві тисячі гостей.
Принц Гаррі і Меган виступили з такою ж заявою: «Герцог Сассекський відвідає коронаційну службу у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет».
6 травня буде четвертий день народження сина пари, принца Арчі.
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