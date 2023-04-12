Німеччина скасовує план легалізації канабісу після переговорів із Брюсселем. Його дозволять вирощувати лише для приватних потреб

Уряд Німеччини відмовився від плану легалізації канабісу після переговорів з Європейською комісією. Натомість там представили закони, які дозволяють приватно вирощувати канабіс і безкоштовно ділитися ним, але забороняють масовий продаж у магазинах.
У Reuters зазначають, що німецьке законодавство передбачає експериментальний проєкт — створити кілька ліцензованих магазинів з рекреаційним канабісом у деяких регіонах, щоб перевірити, як комерційний продаж вплине здоровʼя населення, захист неповнолітніх і чорний ринок.
У таких магазинах люди зможуть законно купувати і потім зберігати до 25 грамів рекреаційного канабісу для особистого споживання.
Для медичних цілей у Німеччині канабіс легалізували ще раніше.
План Німеччини з легалізації марихуани передбачав, що законним стане придбання та зберігання від 20 до 30 грамів рекреаційного канабісу й вирощування до трьох кущів удома. Його мали б продавати в аптеках з відповідними ліцензіями. Також уряд хотів ввести податок на споживання канабісу.
У ЄС заявляють, що плани Німеччини порушують європейське законодавство і загрожують здоровʼю населення. Брюссель побоюється, що німці дадуть приклад іншим країнам Євросоюзу щодо легалізації канабісу.
А що в Україні?
- 7 червня 2022 року Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, у МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. 10 червня у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про використання канабісу в медичних, промислових і наукових цілях.
- 14 червня комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Його рекомендують ухвалити в першому читанні.
- Законопроєкт передбачає, що українським пацієнтам дозволять купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України. Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.
- Однак для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень і спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір із випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ Нацполіції до своїх обʼєктів для відбору і дослідження зразків продукції.
- 17 лютого 2023 року Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації рекомендував парламенту ухвалити закон про легалізацію використання канабісу в медичних цілях.