Німеччина скасовує план легалізації канабісу після переговорів із Брюсселем. Його дозволять вирощувати лише для приватних потреб

Уряд Німеччини відмовився від плану легалізації канабісу після переговорів з Європейською комісією. Натомість там представили закони, які дозволяють приватно вирощувати канабіс і безкоштовно ділитися ним, але забороняють масовий продаж у магазинах.

У Reuters зазначають, що німецьке законодавство передбачає експериментальний проєкт — створити кілька ліцензованих магазинів з рекреаційним канабісом у деяких регіонах, щоб перевірити, як комерційний продаж вплине здоровʼя населення, захист неповнолітніх і чорний ринок.

У таких магазинах люди зможуть законно купувати і потім зберігати до 25 грамів рекреаційного канабісу для особистого споживання.

Для медичних цілей у Німеччині канабіс легалізували ще раніше.

План Німеччини з легалізації марихуани передбачав, що законним стане придбання та зберігання від 20 до 30 грамів рекреаційного канабісу й вирощування до трьох кущів удома. Його мали б продавати в аптеках з відповідними ліцензіями. Також уряд хотів ввести податок на споживання канабісу.

У ЄС заявляють, що плани Німеччини порушують європейське законодавство і загрожують здоровʼю населення. Брюссель побоюється, що німці дадуть приклад іншим країнам Євросоюзу щодо легалізації канабісу.