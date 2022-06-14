Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Його рекомендують ухвалити в першому читанні.
Про це повідомляється на сторінці комітету у Facebook.
«Комітет підтримав урядовий законопроєкт № 7457. Ним передбачено регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Документ розроблено для забезпечення доступу наших громадян до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни», — зазначили там.
Нардепи рекомендують Раді включити законопроєкт до порядку денного, ухвалити його в першому читанні, а також скоротити наполовину термін подання пропозицій та поправок при підготовці до другого читання.
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, у МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. 10 червня у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про використання канабісу в медичних, промислових і наукових цілях.
- Законопроєкт передбачає, що українським пацієнтам буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України. Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.
- Однак для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень і спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ Нацполіції до своїх обʼєктів для відбору і дослідження зразків продукції.