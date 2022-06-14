Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Його рекомендують ухвалити в першому читанні.

Про це повідомляється на сторінці комітету у Facebook.

«Комітет підтримав урядовий законопроєкт № 7457. Ним передбачено регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Документ розроблено для забезпечення доступу наших громадян до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни», — зазначили там.

Нардепи рекомендують Раді включити законопроєкт до порядку денного, ухвалити його в першому читанні, а також скоротити наполовину термін подання пропозицій та поправок при підготовці до другого читання.