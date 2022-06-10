У Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію канабісу для медичних цілей

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт щодо використання канабісу в медичних, промислових та наукових цілях.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Законопроєкт № 7457 — «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» зареєстрований у пʼятницю. Текст законопроєкту поки що не оприлюднено.
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, в МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.
- На початку року очільник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький заявив, що у Верховній Раді планують у 2022 році ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу. Він наголошував, що новий законопроєкт відрізняється від попереднього посиленням контролю Нацполіції за обігом конопель. Також у документі чітко визначено, що таке медичний канабіс і як його будуть імпортувати.