У Раді прогнозують ухвалення в 2022 році закону про легалізацію медичного канабісу

«Уже оприлюднений на обговорення урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу… Цей документ буде зареєстровано. Він зайде до нас на комітет. Я сподіваюся, що депутати комітету підтримають його», — сказав нардеп.

Про це заявив очільник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький в інтерв’ю Укрінформу .

У Верховній Раді планують у 2022 році ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу . Документ готує Кабінет міністрів.

За його словами, новий законопроєкт відрізняється від попереднього посиленням контролю Нацполіції за обігом конопель. Також у документі буде чітко визначено, що таке медичний канабіс і як його будуть імпортувати.

Радуцький підкреслив, що цей законопроєкт є необхідним і дасть доступ до ліків двом мільйонам українців.

«Знову-таки в суспільстві було багато наративів, що це легалізація наркотиків. Ані в тому законопроєкті, який був направлений на доопрацювання, ані в новому урядовому, немає жодного слова про легалізацію наркотиків. Йдеться лише про медичний канабіс», — наголосив він.