Львівська міськрада звернулася до Зеленського та Кабміну з проханням виключити канабіс з переліку особливо небезпечних наркотиків

Львівська міська рада звернулася до центральної влади з проханням привести українське законодавство у відповідність до Конвенції ООН і перенести канабіс з переліку «особливо небезпечних наркотиків» у ряд «наркотичних речовин, обіг яких обмежено».
Звернення направили президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів, Міністерству охорони здоровʼя та Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками.
У зверненні наголошується на користі медичного канабісу та необхідності його легалізації, передає видання «Варіанти».
«Кількість громадян України, яким можуть допомогти препарати на основі канабісу, наближається до 2,3 млн дорослих та дітей, в тому числі при лікуванні посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій», — сказано у зверненні.
- Законопроєкти про легалізацію медичного канабісу реєстрували в Раді в 2016, 2019, 2020 і 2021 роках. Питання про використання марихуани для лікування тяжкохворих людей обговорюють в Україні не перший рік. Активісти регулярно виходять на «Конопляний марш», а деякі пацієнти в Україні судяться за право лікуватися канабісом.
- 13 липня 2021 року Рада не проголосувала за легалізацію канабісу для медичних і наукових цілей.