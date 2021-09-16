Львовский горсовет обратился к Зеленскому и Кабмину с просьбой исключить каннабис из перечня особо опасных наркотиков

Львовский городской совет обратился к центральной власти с просьбой привести украинское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН и перенести каннабис из перечня «особо опасных наркотиков» в ряд «наркотических веществ, оборот которых ограничен».

Обращение направлено президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В обращении отмечается польза медицинского каннабиса и необходимость его легализации, передает издание «Варианты».

«Количество граждан Украины, которым могут помочь препараты на основе каннабиса, приближается к 2,3 млн взрослых и детей, в том числе при лечении посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий», — сказано в обращении.