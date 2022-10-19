RND: Федеральний уряд Німеччини підготував план з легалізації канабісу. Що він передбачає

Міністр охорони здоровʼя Німеччини Карл Лаутербах підготував проєкт плану щодо легалізації канабісу. Зараз його узгоджують між залученими міністерствами.

Про це пише RND.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні редакції, канабіс більше не будуть юридично класифікувати як наркотик. Повнолітні мешканці Німеччини зможуть легально купувати та зберігати 20 грамів канабісу.

Також у Німеччині хочуть дозволити самостійно вирощувати до двох рослин конопель. Кількість ТГК у легалізованому канабісі не має перевищувати 15%.

Щоб запобігти шкоді, молодим людям віком від 18 до 21 року можна буде продавати лише продукти із максимальним вмістом ТГК 10%.

Якщо молодих людей віком до 18 років спіймають з канабісом, їх не каратимуть, але знахідку конфіскують. А служба у справах молоді може зобовʼязати таких людей пройти профілактичні курси.

Через законодавство ЄС і міжнародне право імпорт канабісу до Німеччини неможливий, тож продукт будуть виробляти всередині країни.

Урядовці розглядають можливість дозволу на продаж не тільки у ліцензованих магазинах, а й в аптеках. Канабісом не можна буде торгувати без ліцензії, а також поблизу шкіл, дитячих та молодіжних закладів.

Незважаючи на легалізацію, реклама продуктів з канабісу залишиться забороненою.

«Рекреаційний канабіс продається у зовнішній упаковці (звичайна упаковка) без рекламного дизайну», — йдеться у документі уряду.