Лідер Китаю Сі Цзіньпін наказує своїй армії готуватися до «реального бою» на тлі зростання напруги навколо Тайваню

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав своїм Збройним силам «посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії» одразу після китайських навчань, які імітували удари по Тайваню.
Як передає AFP, заяви Сі Цзіньпіна доводять напругу в регіоні, якій передував візит президента Тайваню Цай Ін Веня до Сполучених Штатів. Також Пекін невдоволений планом США і Філіппін збільшити військову співпрацю.
Китайський лідер сказав Командуванню Військово-морських сил, що китайці повинні «рішуче захищати територіальний суверенітет і морські інтереси Китаю, а також захистити загальну периферійну стабільність» .
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву в інтервʼю CNN розповів, що вважає китайські військові навчання підготовкою до реальної війни проти острова. За його словами, Тайвань уже готується відбивати потенційну атаку.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів із материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- У січні 2023 року медіа писали, що в уряді Тайваню прогнозують напад Китаю у 2027 році.
- На Тайвані планують із 2024 року збільшити термін військової служби через зростання загрози з боку Китаю.