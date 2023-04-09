Китай під час військових навчань навколо Тайваню імітував удари по ключових обʼєктах острова

Під час військових навчань навколо Тайваню китайські військові імітували удари по ключових обʼєктах острова. Своїми навчаннями Пекін реагує на візит президента Тайваню до США.

Про це пише BBC.

У Китаї називають навчання «суворим попередженням». США закликають Пекін проявити стриманість.

На Тайвані розповіли, що в неділю острів облетіли майже 70 китайських літаків. Також там помітили 11 китайських військових кораблів.

Військові навчання Китаю триватимуть до понеділка. У рамках навчань планують відпрацьовувати маневри в Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, залучивши морські та повітряні сили. Китай імітує блокаду острова та взяття його під контроль.