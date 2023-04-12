Витік документів Пентагону: США окреслили чотири «дикі» сценарії перебігу війни в Україні

Сполучені Штати розглядати чотири «дикі» сценарії у війні росії з Україною, зокрема смерть президента рф володимира путіна й українського лідера Володимира Зеленського.

Про це пише The New York Times із посиланням на дані американської розвідки після витоку.

У документі йдеться, що війна, імовірно, буде затяжною. Також у ньому описано, як кожен «дикий» сценарій потенційно може призвести до ескалації в Україні, припинення війни шляхом переговорів або не мати суттєвого впливу на перебіг подій.

У The New York Times зазначають, що такі документи є досить типовим продуктом для американських спецслужб. Їх розробляють, щоб допомогти військовим офіцерам, політикам і законодавцям обміркувати результати масштабних подій та оцінити можливі варіанти.

Документ позначено як RELIDO — це означає, що рішення про оприлюднення інформації (наприклад, іноземним партнерам) ухвалюють певні високопосадовці. Він датований 24 лютого та має позначку ONE YEAR, яка свідчить, що аналіз проводився через рік від початку російського вторгнення.

На думку США, гіпотетичні «дикі» сценарії — це смерть володимира путіна і Володимира Зеленського, усунення керівництва рф Збройними силами росії та удар України по Кремлю.

Адміністрація Байдена була особливо стурбована можливим ударом України по Москві, оскільки це могло б спричинити різку ескалацію з боку росії. У США передбачали, що путін може відповісти повномасштабною мобілізацією та вдатися до тактичної ядерної зброї, або налякане російське суспільство може змусити його домовитися про врегулювання війни.

Документ описує різні можливі сценарії. Оцінки їхньої імовірності там немає.