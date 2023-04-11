Верховна Рада заборонила салюти та феєрверки в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 290 парламентарів. Автори документа пояснили доцільність заборони негативними наслідками війни — вибухи шкодять психологічному стану людей. Документ пропонує заборону будь-яких салютів та петард, а також їх використання під час заходів. Виняток — сценічна піротехніка класу Т1, Т2 і F1, що має низький рівень шуму, і піротехніка, яку використовують ЗСУ, поліція та рятувальники.
- 5 червня 2022 року президент Зеленський доручив Кабміну розглянути питання про заборону петард і феєрверків на час воєнного стану, проте депутати вирішили, що обмеження на використання піротехніки залишаться актуальними і після війни.
- 23 червня 2022 року Київська міська рада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків у столиці, а також рух містом на транспорті без глушників, а 16 серпня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про заборону продажу та використання феєрверків і петард.