У Києві на час війни заборонили продаж і запуск салютів, а також їздити містом без глушника

Київська міська рада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків у столиці, а також рух містом на транспорті без глушників.

Про це у четвер, 23 червня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, рішення про салюти передбачає, що на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення на території Києва заборонено продавати феєрверки, салюти і піротехнічні засоби, а також їх запускати. Рішення про заборону їздити містом без глушника буде діяти у столиці до моменту скасування воєнного стану.

«Сьогодні ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві та пересування містом автомобілів без глушника. Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти. Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку. За це має бути відповідальність», — наголосив Віталій Кличко.