Верховна Рада підтримала заборону продажу та використання феєрверків і петард

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заборону продажу і використання феєрверків та петард.

Як повідомляється на сайті парламенту, документ підтримали 250 депутатів, проти ніхто не голосував, а утримались 32 депутати.

Автори документа пояснили доцільність заборони негативними наслідками війни — вибухи шкодять психологічному стану людей. Документ пропонує заборону будь-яких салютів та петард, а також їх використання під час заходів. Виняток — сценічна піротехніка класу Т1, Т2 і F1, яка має низький рівень шуму, і піротехніка, яку використовують ЗСУ, поліція та рятувальники.