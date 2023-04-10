Рада скасувала ПДВ і мито на ввезення товарів оборонного призначення

Верховна Рада України ухвалила закони про звільнення від податку доданої вартості й мита товарів, призначених для безпеки та оборони, на період воєнного часу.

Про ухвалення законопроєктів № 9061 та № 906 написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Від податків звільнили товари, які ввозять в Україну для Міноборони, ЗСУ та інших військових формувань, що відповідають за безпеку й оборону.

До таких оборонних товарів належать порох, вибухові речовини, спеціальна хімія для виробництва боєприпасів, засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілі спеціального призначення, радіолокаційні станції, мобільні ремонтні майстерні, військові кораблі та катери.