Рада скасувала ПДВ і мито на ввезення товарів оборонного призначення

Верховна Рада України ухвалила закони про звільнення від податку доданої вартості й мита товарів, призначених для безпеки та оборони, на період воєнного часу.
Про ухвалення законопроєктів № 9061 та № 906 написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Від податків звільнили товари, які ввозять в Україну для Міноборони, ЗСУ та інших військових формувань, що відповідають за безпеку й оборону.
До таких оборонних товарів належать порох, вибухові речовини, спеціальна хімія для виробництва боєприпасів, засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілі спеціального призначення, радіолокаційні станції, мобільні ремонтні майстерні, військові кораблі та катери.
- Кабінет міністрів України 30 березня ухвалив постанову, яка спрощує ввезення комплектуючих для безпілотників. Відтепер виробникам дронів не треба буде отримувати висновок від Служби безпеки України.
- 3 січня Кабмін спростив увезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них. Їх оформлюватимуть одразу на кордоні.
- 22 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про безмитне ввезення безпілотників, тепловізорів та приладів нічного бачення.