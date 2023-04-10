Фонд «Повернись живим» зібрав 325 мільйонів гривень на 25 безпілотних комплексів «ШАРК»

Благодійний фонд «Повернись живим» разом із компанією ОККО зібрали 325 мільйонів гривень на 25 розвідувальних комплексів «ШАРК».

У рамках проєкту «ОКО ЗА ОКО», збір коштів на який тривав майже пʼять місяців, вдалося зібрати кошти на:

75 БпЛА від Ukrspecsystems (50 основних БпЛА та 25 для оперативної заміни втрачених);

25 Torsus від Pulsar Expo, спеціально обладнаних пунктами управління;

25 пускових установок.

Перший розвідкомплекс «ШАРК» вже отримали аеророзвідники однієї з артилерійських бригад ЗСУ.