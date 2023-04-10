Фонд «Повернись живим» зібрав 325 мільйонів гривень на 25 безпілотних комплексів «ШАРК»

Благодійний фонд «Повернись живим» разом із компанією ОККО зібрали 325 мільйонів гривень на 25 розвідувальних комплексів «ШАРК».
У рамках проєкту «ОКО ЗА ОКО», збір коштів на який тривав майже пʼять місяців, вдалося зібрати кошти на:
- 75 БпЛА від Ukrspecsystems (50 основних БпЛА та 25 для оперативної заміни втрачених);
- 25 Torsus від Pulsar Expo, спеціально обладнаних пунктами управління;
- 25 пускових установок.
Перший розвідкомплекс «ШАРК» вже отримали аеророзвідники однієї з артилерійських бригад ЗСУ.
- Виробник «ШАРК» — компанія Ukrspecsystems — розробляв БпЛА під час повномасштабного вторгнення і заявляв, що він може корегувати вогонь західних видів озброєння, таких як HIMARS. Безпілотник має надійний зашифрований звʼязок і камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Він може заглибитися в тил ворога до 60 кілометрів і вести спостереження на відстані до 5 кілометрів.
- У грудні 2022 року виробник повідомив, що оновив «ШАРК» — він отримав потужнішу батарею і подовжені крила розмахом до 3,4 метра.