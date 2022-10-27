В Україні створили безпілотник, здатний корегувати вогонь HIMARS

В Україні створили розвідувальний безпілотник, здатний корегувати вогонь західних видів озброєння, таких як HIMARS.

Про це повідомляється на сторінці компанії Ukrspecsystems.

Безпілотник під назвою «ШАРК» розробляли вже під час повномасштабного вторгнення. Цей апарат має надійний зашифрований звʼязок і камеру із 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Дрон може заглибитися в тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від безпілотника до обʼєкта. Крейсерська швидкість становить 70—90 км/год, а максимальна — 150 км/год.

Розробник розповів, що «ШАРК» повністю готовий до застосування в бойових умовах. Він сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію: для проведення глибинної аеророзвідки та корегування, зокрема, західного далекобійного озброєння, включно з американською реактивною артилерійською системою HIMARS.