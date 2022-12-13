Український безпілотник «ШАРК» оновили — він отримав потужнішу батарею і подовжені крила

Українська компанія Ukrspecsystems оновила розвідувальний безпілотник Shark («ШАРК»).

Компанія повідомила, що безпілотник отримав потужнішу батарею, яка збільшує вдвічі час польоту, а також подовжені крила. Їх розмах збільшили до 3,4 метра. Оновлені Shark невдовзі надійдуть до ЗСУ.

Попередня версія цього БпЛА мала розмах крил 1,91 метра.

Безпілотник під назвою «ШАРК» розробляли вже під час повномасштабного вторгнення. Цей апарат має надійний зашифрований звʼязок і камеру із 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Дрон може заглибитися в тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км. Його максимальна швидкість — 150 км/год.