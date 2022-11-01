Фонд «Повернись живим» збирає 325 млн грн на 25 безпілотних комплексів «ШАРК»

Фонд «Повернись живим» спільно з мережею АЗК «ОККО» запустив проєкт «Око за око», мета якого зібрати 325 млн грн на 25 розвідувальних безпілотних комплексів «ШАРК», виробництва української Ukrspecsystems.
У фонді повідомили, що за ці кошти придбають 25 комплексів «під ключ» — це 75 «ШАРК», 25 пунктів управління та 25 пускових установок.
З кожного літра пального PULLS 95 або PULLS Diesel, яким українські водії заправлятимуться на ОККО, одна гривня автоматично буде передаватися на проєкт «Око за око». Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи.
- Безпілотник під назвою «ШАРК» розробляли вже під час повномасштабного вторгнення. Цей апарат має надійний зашифрований звʼязок і камеру із 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Дрон може заглибитися в тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км. Його максимальна швидкість — 150 км/год.