Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень у Києво-Печерській лаврі

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень (16 квітня) в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Про це він розповів «Суспільному».
Про час служби повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.
«Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але, скоріше за все, після комендантської години вранці», — заявив митрополит.
Також митрополит прокоментував ситуацію з Українською православною церквою Московського патріархату, представники якої не бажають покидати Лавру, попри розірвані договори оренди 29 березня. За його словами, ПЦУ не виступає за виселення монахів УПЦ МП, головне — аби у Лаврі не було духу «руского міра», а молитви у святині лунали українською мовою і за Україну. Епіфаній впевнений, що українізація Лаври — неминучий процес. ПЦУ вже постійно проводить богослужіння у Верхній лаврі.
Сьогодні, 9 квітня, у Вербну неділю, ПЦУ провела службу в Трапезному храмі Верхньої лаври.
У той же час, УПЦ МП провела літургію в Хрестовоздвиженському храмі Нижньої лаври. Її очолив митрополит Онуфрій.
- 7 квітня «Українська правда» випустила розслідування, в якому стверджувалося, що Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російські паспорти. Згідно з витягом із системи «Роспаспорт», Онуфрій отримав російський паспорт 20 березня 2002 року в Москві, а вже за рік — у 2003 році — він отримав закордонний паспорт рф.
- В УПЦ МП це заперечили. Сам Онуфрій заявив, що в 1969 році поїхав навчатися в духовну семінарію у Троїцько-Сергіївській лаврі в росії, де загалом провів 19 років. У 1990 році він повернувся до України та нібито полишив російське громадянство.