Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу на Великдень у Києво-Печерській лаврі

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень (16 квітня) в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це він розповів «Суспільному».

Про час служби повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

«Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але, скоріше за все, після комендантської години вранці», — заявив митрополит.

Також митрополит прокоментував ситуацію з Українською православною церквою Московського патріархату, представники якої не бажають покидати Лавру, попри розірвані договори оренди 29 березня. За його словами, ПЦУ не виступає за виселення монахів УПЦ МП, головне — аби у Лаврі не було духу «руского міра», а молитви у святині лунали українською мовою і за Україну. Епіфаній впевнений, що українізація Лаври — неминучий процес. ПЦУ вже постійно проводить богослужіння у Верхній лаврі.

Сьогодні, 9 квітня, у Вербну неділю, ПЦУ провела службу в Трапезному храмі Верхньої лаври.

У той же час, УПЦ МП провела літургію в Хрестовоздвиженському храмі Нижньої лаври. Її очолив митрополит Онуфрій.