УПЦ МП заперечила наявність російського паспорта у митрополита Онуфрія. Сам він заявив, що полишив громадянство рф

Українська православна церква Московського патріархату заперечила інформацію про те, що її митрополит Онуфрій має російський паспорт.

«Блаженнійший митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє», — заявили в УПЦ МП.

Пізніше сам Онуфрій заявив, що у 1970-х роках навчався в росії — у духовній академії та семінарії у Троїце-Сергієвій лаврі (місто Загорськ), там він провів 19 років. У 1990 році його перевели на Буковину.

«У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином росії (тому, що я мав постійну прописку в росії, а це по-сучасному означало громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо в останні десять років, я полишив російське громадянство», — додав Онуфрій.

7 квітня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ мають російські паспорти. Згідно з витягом із системи «Роспаспорт», Орест Березовський (Онуфрій) отримав російський паспорт 20 березня 2002 року в Москві, а вже за рік — у 2003 році — він отримав у столиці росії закордонний паспорт рф. За даними тієї ж виписки, Онуфрій отримував закордонний паспорт рф і в 1998 році, отже, і російське громадянство митрополит мав набагато раніше.