У митрополита Онуфрія і ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП є російські паспорти

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ мають російські паспорти.

Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Згідно з витягом із системи «Роспаспорт», Орест Березовський (Онуфрій) отримав російський паспорт 20 березня 2002 року в Москві, а вже за рік — у 2003 році — він отримав у столиці росії закордонний паспорт рф. За даними тієї ж виписки, Онуфрій отримував закордонний паспорт рф і в 1998 році, отже, і російське громадянство митрополит мав набагато раніше.

Щодо решти 20 священників, серед них є 13 високопосадових представників церкви, яких у лютому цього року президент Володимир Зеленський указом № 898/2022 позбавив громадянства України. Деякі з цих священнослужителів отримували паспорти рф після початку повномасштабного вторгнення, а деякі відвідували росію за місяць до вторгнення і навіть після.

За даними «УП», російськими паспортами володіють Анатолій Єлецьких (митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручило підозру в держзраді), Сергій Аніцой (викарій Тульчинської єпархії), Віктор Бащук (архієпископ Пантелеймон), Валентин Єгоренко (митрополит Мелетій), Микола Петровцій (митрополит Хустський і Виноградівський Марк), Іван Середній (митрополит Іриней), Юрій Харон (намісник Десятинного монастиря УПЦ МП у Києві отець Гедеон) та колишній митрополит Ізюмський і Купʼянський Єлисей (Олег Іванов).

Іванов під час вторгнення перейшов на бік окупантів, а після деокупації Ізюму втік до Бєлгорода. Харона в січні 2023 року помітили на різдвяній службі в соборі в Казані (росія). Показово, що він читав молитви на підтримку російської армії.