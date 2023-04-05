У Києві не будуть скасовувати комендантську годину на Великдень

У Києві комендантська година у ніч на Великдень, 16 квітня, триватиме як завжди — з 00:00 до 05:00.

Про це 5 квітня повідомила Київська міська військова адміністрація.

Від ночі священники будуть проводити служби, які будуть транслюватися на телеканалах, на YouТube та у Facebook. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик, однак киян просять одразу не йти, аби з міркувань безпеки уникнути скупчення людей.