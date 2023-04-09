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Уночі росіяни обстріляли ракетами Запоріжжя. Загинули дитина та її батько

Автор:
Ліза Бровко
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Уночі російські окупанти запустили ракети по приватному секторі в Запоріжжі. Від обстрілу загорівся жилтовий будинок, двоє людей загинули — 11-річна дівчинка та її 50-річний батько.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів рятувальники дістали матір загиблої дитини, її госпіталізували. Ще одній людині надали домедичну допомогу на місці.

Через російський обстріл будинок родини частково зруйнований, сусідні будинки пошкоджені вибуховою хвилею. Уся вулиця відключена від газу й електрики.

О восьмій ранку 9 квітня ДСНС завершила рятувальні роботи.