Росіяни обстрілюють Запоріжжя та Хортицю. У багатоповерхівку міста поцілила ракета

Росіяни обстрілюють Запоріжжя, під ворожим вогнем перебувають житлові будинки та острів Хортиця, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

О 08:41 у місті оголосили повітряну тривогу. Близько 11:19 місцеві почули перший вибух, а за кілька хвилин — другий. Вибухи пролунали також об 11:39 та 11:47.

Згодом ЗМІ почали публікувати фото та відео з палаючою багатоповерхівкою. Патрульна поліція області повідомила про обмеження руху транспорту на ділянці від вулиці Шкільної до Прибережної автомагістралі.