Росіяни обстрілюють Запоріжжя та Хортицю. У багатоповерхівку міста поцілила ракета

Росіяни обстрілюють Запоріжжя, під ворожим вогнем перебувають житлові будинки та острів Хортиця, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
О 08:41 у місті оголосили повітряну тривогу. Близько 11:19 місцеві почули перший вибух, а за кілька хвилин — другий. Вибухи пролунали також об 11:39 та 11:47.
Згодом ЗМІ почали публікувати фото та відео з палаючою багатоповерхівкою. Патрульна поліція області повідомила про обмеження руху транспорту на ділянці від вулиці Шкільної до Прибережної автомагістралі.
- У ніч на 22 березня війська росії провели дронову атаку на Україну. З 21 дрона-камікадзе сили ППО збили 16. У Київській області безпілотник влучив у гуртожиток у місті Ржищів, загинули четверо людей. У Житомирській області дрон поцілив у обʼєкт інфраструктури. Там без жертв.