У Київській області російський дрон впав на цивільний обʼєкт — троє людей загинули

У Київській області російський безпілотник упав на цивільний обʼєкт. Троє людей загинули.

Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

«Унаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний обʼєкт. Наразі відомо про трьох загиблих і сімох поранених», — зазначили там.

На місці працюють підрозділи ДСНС та Нацполіції. Пожежу вже локалізували, а постраждалим надають медичну допомогу.

Згодом у ДСНС повідомили, що від ударів постраждало місто Ржищів на Київщині. Дрони влучили у гуртожитки та ліцей. Під завалами можуть перебувати четверо людей. В Офісі генпрокурора повідомили, що серед семи постраждалих є 11-річна дитина.

Тим часом очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що до лікарень госпіталізували 20 людей, ще пʼятеро можуть бути під завалами.