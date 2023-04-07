Китайські дослідники опублікували дані походження COVID-19. Аналіз вказує на ринок в Ухані

Китайські дослідники з державних інституцій у науковому журналі Nature оприлюднили аналізи зразків, взяті в диких тварин, зокрема в єнотоподібних собак, на ринку Хуанань, у яких виявили вірус SARS-CoV-2.

Китайці всього дослідили 1380 зразків на території ринку морепродуктів і диких тварин Хуанань і навколо нього. Вони взяли 923 проби з навколишнього середовища, серед яких вміст холодильників і морозильних камер, і 457 проб від 18 видів тварин, зокрема, безпритульних і акваріумних.

Перший рецензований аналіз підтверджує, що мазки з ринку містили генетичний матеріал диких тварин і дали позитивний результат. Тобто тварина могла бути проміжним хазяїном вірусу, який заразив людей.

Дослідники проте кажуть, що висновки все ще недостатні, щоб дати остаточний доказ того, що SARS-CoV-2 виник через передачу від тварини до людини.

Міжнародні вчені вважають, що єнотоподібні собаки «найбільш імовірні переносники» хвороби, тоді як китайці зауважують: зразки взяли вже через місяць після спалаху коронавірусу, мовляв, це люди могли заразити тварин.

Голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебреєсус, як пише Reuters, просить Китай надати повну інформацію про походження COVID-19, наголошуючи, що ВООЗ розглядатиме всі гіпотези, де і як виник вірус SARS-CoV-2, бо китайські досліди «не дають відповідей».