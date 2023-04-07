Президент Бразилії пропонує Україні віддати росії Крим, щоб припинити війну

Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України.
«Президент росії не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього. Світу потрібен спокій. Ми повинні знайти рішення», — процитувало його слова видання Le Figaro.
- У травні 2022 року Лула в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- На початку 2023 року да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.