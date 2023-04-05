Ексдиректору «Антонова» повідомили про підозру через знищення «Мрії»

Ексдиректору «Антонова» Сергію Бичкову повідомили про підозру. Через службову недбалість чиновника російські окупанти знищили літак Ан-225 «Мрія».

Про це повідомили у Національній поліції.

Слідство встановило, що експосадовець, незважаючи на застереження держорганів та точно знаючи про припинення страхового покриття на «Мрію», не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце.

У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у Гостомелі Ан-225 згорів. Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 мільярда гривень.

Також відомо, що літак «Мрія» напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіаційного пального для виконання рейсу, а екіпаж був готовий до вильоту. Тобто були всі можливості для того, щоб евакуювати літак у німецьке місто Лейпциг, проте колишній гендиректор «Антонова» не віддав такого наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Слідчі повідомили Бичкову про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

Наразі слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан», які тоді перебували в аеропорту.