Іспанія відправить в Україну шість танків Leopard у другій половині квітня

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що шість танків Leopard 2A4 німецького виробництва вирушать в Україну у другій половині квітня.
Про це пише Reuters.
У березні вона заявила, що планує відправити танки після Великодня, 9 квітня. Загалом Іспанія зобовʼязалася відправити Силам оборони України 10 танків. За словами Роблес, ще чотири танки наразі перебувають на ремонті.
Також країна навчила 40 членів екіпажу і 15 механіків танків на військовій базі у місті Сарагоса.
- На засіданні «Рамштайну» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що вісім країн постачатимуть Україні танки Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. США, Чехія та Нідерланди разом нададуть понад 90 танків Т-72, а Велика Британія — танки Challenger 2.
- 23 лютого іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес під час визиту до Києва заявив, що його країна розглядає можливість надати Україні до 10 танків Leopard. На їхній ремонт уряд Іспанії витратив €4,1 мільйона.
- 15 березня міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що танкова коаліція для допомоги Україні зросла до девʼяти країн. Вони планують передати 150 танків Leopard.