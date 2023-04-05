Іспанія відправить в Україну шість танків Leopard у другій половині квітня

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що шість танків Leopard 2A4 німецького виробництва вирушать в Україну у другій половині квітня.

Про це пише Reuters.

У березні вона заявила, що планує відправити танки після Великодня, 9 квітня. Загалом Іспанія зобовʼязалася відправити Силам оборони України 10 танків. За словами Роблес, ще чотири танки наразі перебувають на ремонті.

Також країна навчила 40 членів екіпажу і 15 механіків танків на військовій базі у місті Сарагоса.