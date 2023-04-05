Британія заблокувала онлайн-трансляцію росії на Радбезі ООН. Там Львова-Бєлова мала розповідати «правду» про депортації дітей

Головування росії у Раді Безпеки ООН зіткнулося з першим виявом опору — Велика Британія пішла на рідкісний крок і заблокувала онлайн-трансляцію неофіційного засідання Радбезу, яке збирались присвятити темі депортації українських дітей до росії.

Про це пише газета The New York Times.

Британське представництво при ООН заявило, що заблокувало онлайн-трансляцію, бо росія призначила свого уповноваженого з прав дітей Марію Львову-Бєлову виступити на зустрічі. Вона, як і президент росії володимир путін, отримала ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через депортацію українських дітей.

«Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо вона хоче відзвітувати про свої дії, вона може зробити це у Гаазі», — заявило британське представництво.