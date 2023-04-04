Росіянам заборонили купувати нерухомість у Литві. Винятки зробили лише для трьох категорій громадян

Сейм Литви заборонив російським громадянам і юридичним особам з рф купувати нерухомість у країні. Таке рішення підтримали 73 депутати, утрималися 34 і ще 13 проголосували проти.

Про це пише пресслужба Сейму.

Винятки стосуються росіян, які мають посвідку на постійне проживання чи дозвіл на тимчасове, а також тих, хто стає власником нерухомості у спадок.

Литовський сейм ухвалив Закон про обмежувальні заходи щодо росіян через вторгнення рф в Україну та з метою захисту інтересів національної безпеки й зовнішньої політики країни.