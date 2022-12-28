Литва заарештувала €87 мільйонів російських і білоруських активів

Литва заморозила €77,88 мільйона коштів російських компаній і €8,9 мільйона білоруських коштів.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на дані Служби розслідування фінансових злочинів.
Станом на 20 грудня Служба застосувала санкції до 16 юридичних і фізичних осіб: були заморожені кошти 9 підприємств з росії, а також шести компаній та однієї фізичної особи з білорусі.
Серед 16 підсанкційних компаній — Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe та інші.
- 22 грудня у Єврокомісії повідомили, що Європейський Союз загалом заморозив €20 мільярдів російських активів. Крім цього, через санкції російський імпорт і експорт скоротилися на 20,8 і 12,3% відповідно.