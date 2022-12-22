ЄС заморозив €20 мільярдів російських активів

Європейський Союз загалом заморозив €20 мільярдів російських активів.
Про це Єврокомісія повідомила 22 грудня.
Крім цього, через санкції російський імпорт і експорт скоротилися на 20,8 і 12,3% відповідно.
Наразі під санкціями ЄС через російське вторгнення в Україні перебувають 1 386 людей та 171 організація.
- За даними видання Bloomberg, експорт російської нафти впав на 50% після введення санкцій та обмеження ціни. Це вже стривожило уряди деяких країн, які занепокоєні можливим зривом закупок російської нафти.
- 7 грудня Європейська комісія офіційно запропонувала девʼятий пакет санкцій проти росії. Туди ввійшли додаткові персональні обмеження, а також заходи, що мають ускладнити поставки дронів до росії.