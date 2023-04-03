Twitter змінив іконку на логотип Dogecoin — вартість криптовалюти за годину зросла на 20%

У Twitter замість традиційної пташки на місці логотипу зʼявилась іконка криптовалюти Dogecoin у вигляді собаки cіба-іну. Ось як це прокоментував власник соцмережі Ілон Маск.
Після цього вартість Dogecoin почала збільшуватися — максимальне зростання становило 24,8%, але потім курс дещо впав.
Чому керівництво Twitter вирішило розмістити іконку Dogecoin на головній сторінці соцмережі, достеменно невідомо.
Минулого тижня американський мільярдер Ілон Маск попросив суд відхилити позов, у якому його звинувачують в організації фінансової піраміди та маніпулюванні курсом Dogecoin. Заявники стверджували, що з 2019 року вони втратили близько $86 мільярдів після того, як бізнесмен почав рекламувати Dogecoin.
- У грудні 2021 року Ілон Маск повідомив, що Tesla на тестовій основі прийматиме криптовалюту Dogecoin як оплату за окремі товари. Після цієї новини вартість Dogecoin зросла на 23%. За минулий рік Маск постами у Twitter підвищив ціну Dogecoin майже на 6%.
- Вже у 2022 році після твіту Маска Dogecoin подорожчала на 18%. Tesla почала продавати деякі товари за цю криптовалюту в січні.