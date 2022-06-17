Проти Ілона Маска подали позов на $258 млрд за «схему» підвищення вартості Dogecoin

Проти мільярдера Ілона Маска та його компаній SpaceX та Tesla Inc подали позов на $258 млрд. Американець Кіт Джонсон звинувачує Маска у створенні шахрайської схеми для підвищення вартості криптовалюти Dogecoin.
Про це пише Reuters.
У заяві Джонсона сказано, що відповідачі з 2019 року планомірно просували Dogecoin, у якого «не має жодної цінності», щоб отримати прибуток від торгівлі ним.
«Маск використав своє становище найбагатшої людини світу, щоб керувати пірамідою Dogecoin для прибутку та розваги», — йдеться в позову чоловіка.
Крім грошей Джонсон просить суд заборонити Маску та його компаніям просувати Dogecoin.
- У грудні 2021 року Ілон Маск повідомив, що Tesla на тестовій основі прийматиме криптовалюту Dogecoin як оплату за окремі товари. Після цієї новини вартість Dogecoin зросла на 23%. За минулий рік Маск постами у Twitter підвищив ціну Dogecoin майже на 6%.
- Вже у 2022 році після твіту Маска Dogecoin подорожчала на 18%. Tesla почала продавати деякі товари за цю криптовалюту в січні.