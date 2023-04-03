Київський суд визнав винним Олександра Медвідя у викраденні активістів Майдану. Однак його звільнили від покарання

Шевченківський районний суд Києва визнав Олександра Медвідя винним у викраденні активістів Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської лікарні 21 січня 2014 року.

Про це повідомляють «Суспільне» та «Ґрати».

Суд призначив Медвідю пʼять років увʼязнення за викрадення Юрія Вербицького, проте його звільнили від покарання через закінчення строку давності справи. Утім, Олександра Медвідя зобовʼязали виплатити 248 тисяч гривень на користь іншого потерпілого — Ігоря Луценка.

У залі суду обвинувачений заявив, що не вважає себе винним і подасть апеляцію. Прокурор теж планує оскаржити рішення суду, бо не задоволений ним. Суд триває вже вісім років, під час нього склад суду змінився чотири рази, а розгляд справи починали тричі.

Справа про викрадення Вербицького та Луценка

У січні 2014 року Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з території Олександрівської лікарні в Києві та вивезли за місто. Після тортур їх залишили в лісі під Києвом. Вербицький від отриманих травм помер.

Заарештованого в цій справі Олександра Волкова слідство вважає організатором викрадення, а також людиною, яка повʼязана з імовірним замовником викрадення — Олексієм Чеботарьовим. Загалом слідство повідомляє, що до цього злочину причетні щонайменше 16 осіб.

Усі злочини, скоєні під час Революції гідності, умовно обʼєднані в одну велику «Справу Майдану». У ній розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників і 13 силовиків).