Справи Майдану: суд арештував нового підозрюваного у викраденні Луценка та Вербицького

Слідчі встановили, що новий підозрюваний у складі групи 21 січня 2014 року викрав з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Луценка та Вербицького, а далі (після того, як їх вивезли до лісу) взяв участь у їх незаконному позбавленні волі та катуванні.

Печерський районний суд Києва арештував нового підозрюваного у справі про викрадення та катування 21 січня 2014 року активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Нового фігуранта підозрюють у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, викраденні та незаконному позбавленні волі двох осіб, що спричинило тяжкі наслідки — смерть людини, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

Сам Ігор Луценко уточнив у Facebook, що йдеться про Олександра Перестюка — «це четвертий потенційний злочинець, котрий потрапив у СІЗО. Зараз під судом, крім нього, 5 «викрадачів», 2 міліціонери і 2 особи заочно».