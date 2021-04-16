Дела Майдана: суд арестовал нового подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

Следователи установили, что новый подозреваемый в составе группы 21 января 2014 года похитил из помещения Александровской клинической больницы Киева Луценко и Вербицкого, а дальше (после того, как их вывезли в лес) принял участие в их незаконном лишении свободы и пытках.

Печерский районный суд Киева арестовал нового подозреваемого по делу о похищении и пытках 21 января 2014 года активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Нового фигуранта подозревают в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц, похищении и незаконном лишении свободы двух человек, повлекшее тяжкие последствия — смерть человека, а также в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов.

Сам Игорь Луценко уточнил в Facebook, что речь идет об Александре Перестюке — «это четвертый потенциальный преступник, который попал в СИЗО. Сейчас под судом, кроме него, 5 «похитителей», 2 милиционера и 2 человека заочно».