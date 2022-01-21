ДБР: Першим убитим під час Революції гідності був Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян

Державне бюро розслідування встановило особу першого вбитого активіста Майдану 2014 року. За даними експертизи, це львівʼянин Юрій Вербицький.

Про це на пресконференції повідомив заступник голови управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський.

«Проблемним питанням є розкриття перших трьох убивств. Тут є спірне питання з урахуванням судово-медичних експертиз — хто є першим убитим за часом? Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян? За останніми даними, це Вербицький», — зазначив Яблонський.

Тривалий час Сергія Нігояна, який загинув 22 січня 2014 року, вважали першим убитим активістом Майдану. Він помер від пострілу свинцевою картеччю в районі стадіону «Динамо».