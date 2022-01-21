ДБР: Першим убитим під час Революції гідності був Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян

Державне бюро розслідування встановило особу першого вбитого активіста Майдану 2014 року. За даними експертизи, це львівʼянин Юрій Вербицький.
Про це на пресконференції повідомив заступник голови управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський.
«Проблемним питанням є розкриття перших трьох убивств. Тут є спірне питання з урахуванням судово-медичних експертиз — хто є першим убитим за часом? Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян? За останніми даними, це Вербицький», — зазначив Яблонський.
Тривалий час Сергія Нігояна, який загинув 22 січня 2014 року, вважали першим убитим активістом Майдану. Він помер від пострілу свинцевою картеччю в районі стадіону «Динамо».
Справа про викрадення Вербицького та Луценка
У січні 2014 року Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали з території Олександрівської лікарні в Києві та вивезли за місто. Після тортур їх залишили в лісі під Києвом. Вербицький від отриманих травм помер.
Заарештованого у цій справі Олександра Волкова слідство вважає організатором викрадення, а також людиною, яка повʼязана з імовірним замовником викрадення — Олексієм Чеботарьовим.
Усі злочини, скоєні під час Революції гідності, умовно обʼєднані в одну велику «Справу Майдану». У ній розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників і 13 силовиків).
- Сергій Нігоян — учасник і один із бійців Третьої сотні «Самооборони Майдану». Був убитий силовиками 22 січня 2014 року біля стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського у Києві під час Революції гідності. Один з героїв Небесної сотні. Посмертно отримав звання Героя України з відзначенням орденом «Золота зірка».